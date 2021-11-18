В Ингушетии намерены ежегодно вводить оросительные системы на площади 1,5 тыс. га

МАГАС, 18 ноября. /ТАСС/. Оросительные системы на площади 1,5 тыс. га ежегодно намерены вводить в эксплуатацию в Ингушетии на протяжении ближайших пяти лет, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам выступления и. о. первого вице-премьера - министра природных ресурсов и экологии республики Магомеда Евлоева на заседании комитета по аграрной политике в рамках Дней Ингушетии в Совете Федерации.

"С 2018 года мелиоративные мероприятия проведены на площадях 4 тыс. га. Кроме того, на ближайшие пять лет в рамках программы мелиорации запланирован ввод оросительной системы на площади 1, 5 тыс. га земель ежегодно", - приводятся в сообщении слова Евлоева.

Как уточнили в правительстве региона, реализация этих мероприятий позволит существенно увеличить посевные площади под кормовые, овощебахчевые и плодово-ягодные культуры.

Структура агропромышленного комплекса Ингушетии насчитывает 26 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 58 сельскохозяйственных кооперативов, более 2,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 50 тыс. личных подсобных хозяйств. В регионе реализуются 12 инвестиционных проектов на сумму более 23 млрд рублей.