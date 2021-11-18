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Минздрав заявил о пригодности "Спутника лайт" для первичной вакцинации

При этом лицам старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный "Спутник V"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против новой коронавирусной инфекции "Спутник лайт" может применяться как для первичной вакцинации от ковида, так и для ревакцинации и вакцинации после перенесенного ковида. При этом лицам старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный "Спутник V", заявил в четверг журналистам заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев.

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"Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" - это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ. При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", - сказал он.

Замглавы Минздрава добавил, что министерство направило в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник лайт" и "Спутник V". "В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции", - заключил он.
 

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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