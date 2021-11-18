Власти США закупили 10 млн доз препарата Pfizer для лечения COVID-19

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов приобрело 10 млн доз препарата для лечения ковида, разработанного американской фармацевтической компанией Pfizer. Об этом говорится в обнародованном в четверг Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Сегодня я объявляю о том, что мы закупили противовирусные таблетки Pfizer от ковида в количестве, достаточном для 10 млн курсов лечения. Поставки начинаются в конце текущего года. Они будут идти в течение 2022 года", - отмечается в документе.

Как заверил Байден, администрация США "ведет необходимую подготовку для обеспечения легкого и бесплатного доступа к этому лечению". Американский лидер также подтвердил, что означенный пероральный противовирусный препарат фирмы Pfizer еще не получил окончательное одобрение для широкого применения со стороны Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Тем не менее разработку этих таблеток Байден назвал "многообещающей новостью". Применение этого медикамента способно "резко сократить риск госпитализации и смерти" вследствие заражения новым коронавирусом, заявил руководитель администрации США. С его точки зрения, данный препарат может стать "еще одним критически важным инструментом" в арсенале врачей, борющихся с пандемией. В заключение президент вновь призвал тех сограждан, которые еще не сделали прививки от ковида, пройти эту вакцинацию.

Как ранее передало информационное агентство Reuters, компания Pfizer подписала договор с правительством США на поставку этих медикаментов на сумму $5,29 млрд. Препарат Paxlovid выпускается в форме таблеток. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, таблетки снижают риск госпитализации или смерти после заражения COVID-19 на 89%. По данным производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода.