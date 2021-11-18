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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

МВД Литвы разрешит СМИ работу в непосредственной близости от границы

Будет упразднено ограничение на допуск журналистов к границе на расстояние не ближе 1 км

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Журналисты смогут находиться в непосредственной близости от государственной границы Литвы. Об этом в четверг сообщил замминистра МВД Кестутис Ланчинскас.

"Решение Службы охраны госграницы при МВД Литвы будет откорректировано с учетом пожеланий Союза журналистов. Представители редакций смогут находиться у самой границы", - сказал он.

Министерство упразднит ограничение на допуск сотрудников СМИ к границе на расстояние не ближе 1 км. "Они смогут приблизиться к линии границы на 100 м, так как дальше находятся патрульная тропа, дороги для проезда транспорта пограничников, следовая полоса", - отметил Ланчинскас. Новые правила намечено ввести по истечении двух рабочих дней.

С просьбой разрешить представителям СМИ работу в приграничной зоне в МВД обратился Союз журналистов Литвы. Как отметил его председатель Дайнюс Радзявичюс, сотрудники СМИ понимают ситуацию с безопасностью в районе границы в связи с миграционным кризисом и не создают должностным лицам дополнительных проблем, а их информация с места событий особенно важна для общественности.

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ЛитваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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