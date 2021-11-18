Регулятор ЕС продолжает оценку вакцины "Спутник V"

ГААГА, 18 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает последовательную экспертизу российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил в четверг на брифинге глава департамента EMA по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини.

"Оценка продолжается, - отметил он. - Я не могу комментировать статус, но мы сообщим, когда будут приняты следующие шаги в этом процессе". "Пока же нам необходимо продолжать диалог с заявителем и оценку данных, которые были предоставлены", - сказал Свини.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.