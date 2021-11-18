Российский совет олимпиад школьников намерен усилить требования к олимпиадам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский совет олимпиад школьников предполагает выработать предложения по повышению требований к олимпиадам, которые дают преимущества при поступлении в вузы. Кроме того, будут проработаны более жесткие требования к правилам приема победителей олимпиад в вузы, сообщил в четверг председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы провели ряд совещаний и будем повышать требовательность. На следующей неделе у нас будет совещание, будем обсуждать новые наши подходы. Мы хотим усилить требования к олимпиадам. Возможно, это будет конкурс <...> Очень важно, чтобы одна олимпиада не давала сотню или несколько сотен победителей, потому что <...> это льготы. А льготы всегда вызывают вопросы. Если бы льгот не было, то ладно. А поскольку это связано напрямую с поступлением без экзаменов, например, то мне кажется, это тоже нужно упорядочить. Мы будем это предлагать", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Садовничего, важно восстановить работу выездных комиссий, которые проверяют организацию олимпиад на местах. "Мы хотим усилить рецензирование задач и заданий на все олимпиады. И, конечно, любой ценой нужно сделать выездные инспекции на места, где проводятся олимпиады. Раньше это было, но эпидемия не позволяет ездить, мы наблюдаем онлайн. На самом деле мы видим, кто пишет дома, в школе, но это немного не то. Желательно, чтобы выезжали комиссии. И не только в день, но и за день, рассказывали и так далее", - подчеркнул он.

Как отметил ректор МГУ, правила приема в вузы также требуют упорядочивания, так как зачастую их формулировки приводят к тому, что ряд преимуществ для поступающих вызывает вопросы. "Ну и, конечно, будем предлагать более жесткие, правильные, упорядоченные требования к правилам приема, чтобы, так сказать, если он победитель, то у него были равные возможности во все университеты без экзаменов поступить. Это можно сделать путем признания уровня победителя. Мягкость в формулировках правил приема приводит к преимуществам при поступлении, вызывающим вопросы у других", - заключил Садовничий.