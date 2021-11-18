Ямальский Дед Мороз подал заявление в федеральный список коренных народов

ТАСС, 18 ноября. Ямальский Дед Мороз Ямал Ири, который является представителем малочисленного народа ханты, направил заявление на включение в единый список коренных народов России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Очень люблю рыбалку и охоту. Жду лета, когда смогу вдоволь рыбачить и охотиться, как это делали мои предки. Подача документов заняла у меня всего 10 минут. Для этого понадобились паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении", - цитирует пресс-служба Деда Мороза.

Решение по поводу включения в список придет Ямал Ири к Новому году.

Формирование единого списка лиц , относящихся к коренным малочисленным народам, завершится к февралю 2022 года. Опыт создания и ведения единого списка коренных малочисленных народов - первый в истории России. На сегодняшний день ямальцы направили для включения в список более 15 тыс. заявлений. Округ занимает лидирующую позицию среди регионов страны по числу поданных заявлений.

Ямал Ири - ямальский Дед Мороз, который, по легенде, наделен волшебной силой, переданной ему добрыми духами Севера. Он всегда берет с собой волшебный посох и бубен - символ щита. Он, как считается, помогает избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей сильнее, а злых - добрее.