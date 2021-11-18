В РФ появилось общественное движение "Отцы России"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Всероссийское общественное движение "Отцы России" начало свою работу в четверг. Движение займется оказанием помощи семьям, детской безопасностью и вопросами воспитания, сообщается на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

"18 ноября 2021 года состоялась учредительная конференция, в которой приняли участие 82 субъекта страны - от Калининграда до Сахалина. Единогласно принято решение о создании в стране всероссийского общественного движения "Отцы России", - говорится в сообщении. Отмечается, что председателем правления движения избран глава общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Активисты движения планируют заняться вопросами наставничества и воспитания, оказанием адресной помощи семьям. "Важнейшим направлением отцовской работы считаем вопросы безопасности детства, поэтому продолжим совместную работу с уполномоченными по правам ребенка в регионах и главным [детским] омбудсменом нашей страны", - подчеркивают активисты. При этом они уточняют, что полная программа деятельности движения будет представлена на всероссийском съезде отцов.

Также активисты движения выразили благодарность вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой (фракция "Единая Россия"). "Будучи уполномоченным при президенте по правам ребенка, она в 2018 году первая нас поддержала, создав совет отцов на своей площадке, что позволило нам вырасти в большое самостоятельное движение", - отмечают активисты.

В свою очередь Кузнецова подчеркнула важность создания движения "Отцы России". "Какое счастье видеть, как множатся созидательные силы защиты и поддержки семей России! Вы нужны нашим детям, нашим семьям, нашей Родине", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.