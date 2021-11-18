Эксперт заявил, что Европа находится на пике четвертой волны пандемии коронавируса

ГААГА, 18 ноября. /ТАСС/. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом наблюдается в Европе, континент в настоящее время находится на пике четвертой волны пандемии. Такую оценку складывающейся ситуации дал в четверг на брифинге высокопоставленный представитель Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери.

"С распространением дельта-варианта, который является очень заразным, мы наблюдаем в Европе значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, госпитализации, поступлений в отделения интенсивной терапии, - отметил он. - Мы находимся на пике четвертой волны".

Основной причиной такой ситуации эксперт назвал тот факт, что "во многих странах значительная часть населения остается невакцинированной, в том числе люди старше 50 лет", которые больше других рискуют перенести заболевание в тяжелой форме.

"Кроме того, известно, что ни одна вакцина не может быть эффективна на 100%, - заметил Кавалери. - А это означает, что если много людей инфицированы, то некоторые из них, в том числе и вакцинированные, могут оказаться в больницах".

С учетом этого он призвал страны ЕС обеспечить вакцинацию как можно большего числа людей, а также принимать другие меры, направленные на снижение нагрузки на системы здравоохранения и сокращение циркуляции вируса, особенно в зимний сезон.