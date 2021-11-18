Власти Ивановской области закупили оборудование для шести сельских библиотек и клубов

ИВАНОВО, 18 ноября. /ТАСС/. Шесть сельских библиотек и домов культуры Ивановской области в 2021 году получили новые компьютеры, мультимедийные установки, электронные конструкторы и прочее благодаря нацпроекту "Культура". Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году поддержку в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" получили шесть сельских учреждений культуры. Так, в Сосновской сельской библиотеке появился новый компьютер, мультимедийная установка, электронный конструктор, 3D-ручка, графический планшет и другое [оборудование]. Компьютерное оборудование и мебель приобрели в Новоталицкую детскую библиотеку, Писцовскую библиотеку и Шилекшинский дом ремесел. Музыкальное и звуковое оборудование закупили в Филятский сельский клуб и Дом культуры деревни Земляничный", - сообщает пресс-служба.

По данным департамента культуры Ивановской области, на обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры направили свыше 650 тыс. рублей. "Это стимул для работников и участников художественной самодеятельности совершенствовать свое мастерство. У жителей появился интерес к музыке, вокальному искусству, чтению", - приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Натальи Трофимовой.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Цель проекта - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Он также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.