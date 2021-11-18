Бурматов попросил прокурора Москвы проверить использование тигра в новогодней телепередаче

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к прокурору Москвы Денису Попову, а также к руководителям Росприроднадзора Светлане Радионовой и Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой проверить инцидент с использованием тигренка на съемках новогодней телепередачи.

"В мой адрес поступают обращения граждан, обеспокоенных ситуацией, связанной с возможным ненадлежащим обращением с животным во время съемок новогодней телевизионной передачи. Согласно размещенным в открытом доступе видеозаписям, в съемках телевизионной передачи участвовало животное (тигр)", - отмечается в запросах, копии которых есть в распоряжении ТАСС.

Как уточнил Бурматов в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС, речь идет о "резонансной теме про тигренка на съемках "Голубого огонька". Депутат напомнил, что по закону об ответственном обращении с животными, "животные, которые используются в съемочном процессе на телевидении, относятся к животным, используемым в культурно-зрелищных целях". При этом, отметил Бурматов, использование животных в таких целях и их содержание осуществляются с учетом требований, установленных правительством. "Такими требованиями установлено, что во время проведения мероприятий не допускается физическое воздействие на животное, причиняющее вред его здоровью. При проведении мероприятий уровень звука не должен превышать 90 децибел", - указывается в документах. Кроме того, напомнил депутат, недопустимо использовать световые эффекты, раздражающие и ослепляющие животных, вещества с резкими запахами, а также применять удушающие приемы.

"Есть основания предполагать, что в ходе данного мероприятия были нарушены положения федерального закона, ветеринарное законодательство, санитарные нормы, а также поставлены под угрозу жизнь и здоровье граждан и животного. Учитывая, что данная ситуация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание СМИ, прошу вас изучить изложенные обстоятельства, провести проверку указанных фактов и при необходимости принять предусмотренные законодательством РФ меры", - указал Бурматов в запросах.