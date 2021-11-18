В Ессентуках построят первый в СКФО комплекс иппотерапии для реабилитации детей с ОВЗ

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Центр лечебно-верховой езды (иппотерапии) "Целебный Ессентуки" построят на курорте. Там будут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили журналистам в четверг в пресс-службе аппарата полпреда в СКФО.

"В Ессентуках при поддержке полномочного представителя президента России Юрия Чайки и правительства Ставропольского края реализуют проект Пятигорской и Черкесской епархии по возведению нового Центра лечебно-верховой езды (иппотерапии) "Целебный Ессентуки". <...> Аналогов ему нет на юге России. На территории центра можно будет не только лечить и оздоравливать, но и вести подготовку паралимпийцев в конных видах спорта, а также проводить соревнования всероссийского уровня и летний лагерь для детей с ОВЗ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что проектные работы будут завершены до нового года. Сроки строительства и стоимость будут известны после завершения проектирования.

"Главная цель - сделать работу центра круглогодичной и максимально расширить географию охвата нуждающихся в помощи ребят. Поэтому проектом нового объекта предусмотрено не только строительство нового крытого манежа, но и целого комплекса инфраструктуры: административного здания с кабинетами специалистов, в том числе мануальных терапевтов, раздевалок, душевых, бассейна, гостиницы для иногородних, инклюзивного театра, гончарной мастерской. Будет облагорожена территория с беседками и парковкой. В центре смогут бесплатно заниматься более 300 ребят с различными заболеваниями", - говорится в пресс-релизе.

Центр иппотерапии был открыт по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта пять лет назад. Работает он на благотворительной основе - родители привозят ребят и занимаются бесплатно. За это время пройти реабилитацию и значительно улучшить состояние здоровья и вернуться к обычной жизни смогли сотни детей. 1 июня на площадке открылся новый крытый манеж (до этого специалисты занимались с детьми только при хорошей погоде). "Однако потребности в реабилитации на сегодняшний день превышают и его возможности. Поэтому Центр иппотерапии было решено расширить и благоустроить", - говорится в пресс-релизе.