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Власти Башкирии рассчитывают выполнить план по вакцинации до конца года

Глава республики Радий Хабиров считает ограничения эффективным стимулом к прививочной кампании

УФА, 18 ноября. План по вакцинации, который составляет 80% взрослого населения, в Башкирии должны выполнить до конца года. Наиболее эффективно вакцинацию стимулируют ограничительные меры, сообщил ТАСС глава республики Радий Хабиров.

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"Нам надо вакцинировать 2,45 млн человек, сейчас показатель превысил 1,8 млн. Мы на финишной прямой, если эти же темпы сохраним, и правительство России пойдет по пути принятия этого закона [о QR кодах], я полагаю, что к концу декабря мы план по вакцинации 80% взрослого населения выполним", - сообщил Хабиров.

По его словам, в регионе для стимулирования вакцинации от коронавируса разыгрывались автомобиль, квартира, путевки и другие призы, при этом наиболее эффективными глава региона считает ограничительные меры, но признает, что они негативно влияют на бизнес. Так, посещаемость торговых центров в республике упала на 20-40% после введения QR кодов. "Все ограничительные меры работают не в пользу бизнеса, но мы должны выбирать приоритеты. Давайте сперва разделаемся с коронавирусом, потом будем экономику развивать", - сказал глава Башкирии.

В 2022 году также предстоит большая работа по ревакцинации жителей, отметил Хабиров.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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