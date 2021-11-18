Власти Башкирии рассчитывают выполнить план по вакцинации до конца года

УФА, 18 ноября. План по вакцинации, который составляет 80% взрослого населения, в Башкирии должны выполнить до конца года. Наиболее эффективно вакцинацию стимулируют ограничительные меры, сообщил ТАСС глава республики Радий Хабиров.

"Нам надо вакцинировать 2,45 млн человек, сейчас показатель превысил 1,8 млн. Мы на финишной прямой, если эти же темпы сохраним, и правительство России пойдет по пути принятия этого закона [о QR кодах], я полагаю, что к концу декабря мы план по вакцинации 80% взрослого населения выполним", - сообщил Хабиров.

По его словам, в регионе для стимулирования вакцинации от коронавируса разыгрывались автомобиль, квартира, путевки и другие призы, при этом наиболее эффективными глава региона считает ограничительные меры, но признает, что они негативно влияют на бизнес. Так, посещаемость торговых центров в республике упала на 20-40% после введения QR кодов. "Все ограничительные меры работают не в пользу бизнеса, но мы должны выбирать приоритеты. Давайте сперва разделаемся с коронавирусом, потом будем экономику развивать", - сказал глава Башкирии.

В 2022 году также предстоит большая работа по ревакцинации жителей, отметил Хабиров.