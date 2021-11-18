В Абхазии "Спутник Лайт" будут использовать только для ревакцинации

СУХУМ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Абхазии приостанавливают первичную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт", оставшийся запас вакцины направят на ревакцинацию. Для первых прививок будет использоваться двухкомпонентная вакцина "Спутник V", сообщили в Министерстве здравоохранения Абхазии журналистам в четверг.

"На данный момент вакцинация [вакциной] "Спутник Лайт" будет остановлена. Имеющиеся 500 доз препарата будут направлены на ревакцинацию граждан, которые ранее уже привились двухкомпонентым препаратом "Спутник V". Началась вакцинация препаратом "Спутник V", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что министр здравоохранения республики Эдуард Бутба провел совещание с участием главных врачей медицинских учреждений. В Абхазии вводят новые нормы доставки вакцины в районы: препарат будут доставлять крупными партиями, а не ежедневно, как это было ранее, для хранения районные медицинские учреждения обеспечили морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии.

Также в Пицунде открывают дополнительный пункт вакцинации.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 17 ноября в Абхазии тестирование на коронавирус за сутки проведено у 478 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 33 574 человека, зафиксированы 495 летальных исходов, выздоровели 27 809 человек.

Во вторник в Абхазию доставили 6 тыс. доз вакцины "Спутник V", препарат приобретен за счет средств бюджета республики, всего в соответствии с договоренностями президента Абхазии Аслана Бжании с российской стороной республика получит 30 тыс. доз вакцины "Спутник V".