Федеральную трассу Р-23 "Псков" расширят до четырех полос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-23 "Псков", соединяющую Белоруссию с Санкт-Петербургом через Псков, расширят в два раза на участке в Ленобласти. Дорога является одной из самых загруженных в направлении Петербурга и входит в европейский маршрут Е-95, проходящий от Украины до Прибалтики, сообщили в четверг в пресс-службе Росавтодора.

"Работы развернутся на отрезке со 169-го по 178-й км в Лужском районе Ленобласти, в результате проезжая часть будет расширена с 7 до 14 м. <...> Трасса Р-23 - одно из самых загруженных направлений на подъезде к Санкт-Петербургу. По участку на границе субъектов проезжает около 10 тыс. автомобилей в сутки. Практически половина из них - транзитные фуры", - рассказали в пресс-службе.

Основные строительно-монтажные работы стартуют в 2022 году. Завершить капитальный ремонт дорожного полотна планируют до октября 2023 года. В расположенных рядом с дорогой домах подрядчик будет должен выполнить шумозащитное остекление.