День рождения Урал Мороза пройдет в 2021 году без гостей из других регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "День рождения Урал Мороза" в арамильском Парке Сказов в Свердловской области отказались в 2021 году от приглашения Дедов Морозов из других регионов России в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь парка Влад Бородин.

В 2020 году на праздник приехали алтайский Дед Мороз, Тол Бабай (удмуртский Дед Мороз), Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный из резиденции в Курганской области, Жар-Птица и Конек-Горбунок из Тюменской области, Кокованя и Даренка из Свердловской области.

"В Парке Сказов 4 декабря с 10:00 до 19:00 (08:00-17:00 мск) пройдет "День рождения Урал Мороза". <…> Посетители познакомятся с историческими промыслами и культурой народов России, интересно и весело проведут время, сплотятся в играх и увидят сказочных героев Урала. <…> В этом году пришлось отменить приглашения Дедов Морозов из других регионов из-за ковида", - рассказал Бородин.

В парке отметили, что в 2021 году организаторы представят новых персонажей - сыновей Урал Мороза - Ледостава, Вьюговея и Холода. Также гостей ждут церемония встречи Зимушки Уральской, фаер-шоу, квесты, спортивные состязания, бои снеговиков, метания валенка и метлохоккей.

Бородин уточнил, что единовременно здесь планируют принимать не более 500 гостей ввиду ситуации с пандемией. Кроме того, отменили хороводы. Также гостям предложат воспользоваться санитайзерами, организуют выдачу масок, вход в ресторан на площадке будет по QR-кодам. При этом большинство сотрудников в Парке Сказов - около 80% - привито.

Парк Сказов - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.

О ситуации в регионе

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, сейчас он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 170 499 случаев заражения, выздоровели 151 010 человек, умерли 8 022 человека. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%. В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.