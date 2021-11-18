В Воронеже предлагают построить первую линию для метробусов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первую линию для движения метробусов, маршрут которой соединит Воронежский госуниверситет и аэропорт, планируют построить в Воронеже к 2025 году. Она станет частью транспортного проекта городской агломерации Воронежа, сообщил ТАСС замначальника отдела методобеспечения транспортного планирования ФАУ "РосдорНИИ" Иван Козельский в кулуарах "Транспортной недели".

"Мы предлагаем в первую очередь построить линию №1 - от Воронежского госуниверситета до аэропорта, она почти 22 км, это составная часть большого транспортного проекта. Сроком [окончания строительства] этой линии мы определяем 2025 год", - сказал Козельский.

Он отметил, что предварительно стоимость проекта составит около 10 млрд рублей, для его реализации придется перестраивать дорожную сеть. Ожидается, что затраты будут связаны с необходимостью электрификации этого участка. Такой способ позволит сэкономить средства во время эксплуатации, но увеличит первоначальные затраты, добавил собеседник агентства. "В агломерации Воронежа это направление (от ВГУ до аэропорта) считается самым пассажиронапряженным, так есть сейчас, так будет и потом, так как в этом направлении идет интенсивная жилая застройка. Таким образом, затраты в развитие этого направления наиболее оправданы", - сказал Козельский.

По его словам, через две недели "РосдорНИИ" (является подведомственным институтом Минтранспорта России) представит правительству Воронежской области несколько вариантов создания первой линии движения метробусов. Метробус - это скоростной автобусный транспорт, который идет по специально выделенным полосам.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области рассматривают варианты развития системы автобусных и троллейбусных перевозок в Воронежской агломерации, в том числе возможность внедрения на городских маршрутах метробусов.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции связался с губернатором Александром Гусевым, который попросил поддержки федерального центра в развитии пассажирского транспорта в Воронежской области. Президент поручил Минтрансу России разработать меры по более быстрому развитию пассажирского транспорта в регионе, в том числе речь шла о поставках автобусов.