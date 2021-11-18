Благоустройство пляжной зоны в моногороде на Ставрополье потребует 2 млрд руб.

НЕВИННОМЫССК, 18 ноября. /ТАСС/. Проект создания единственной общественной пляжной зоны в моногороде Невинномысске на Ставрополье оценивается в 2 млрд рублей. Строительные работы планируется начать в 2022 году, сообщил журналистам в четверг глава города Михаил Миненков.

"Больше года шло проектирование, повысились цены на металл, дерево и так далее. Провели перерасчеты, документы направлены на экспертизу. Планируем, что на строительные работы выйдем к началу 2022 года, строить будем около 2-3 лет. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей", - сказал он.

Создать пляж власти намерены на территории трех прудов в пределах муниципалитета. Они были популярны для отдыха несколько десятков лет назад, но начали приходить в запустение после наводнения 2002 года. На прудах в разные годы проводили работы по частичному благоустройству, но комплексного подхода никогда не применяли.

"За счет выгодного местоположения Невинномысска мы хотим привлечь и жителей Ставрополя, Кавказских Минеральных Вод, Армавира и так далее. Это будет интересный проект, не просто пляжи. Мы опирались на созданные парки Краснодара, Крыма, Москвы, нашего Железноводска. После проведения экспертизы проект будет представлен общественности", - отметил Миненков.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".