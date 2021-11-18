Дом для детей-сирот в Знаменске готов почти на 80%

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Готовность строящегося дома для детей-сирот в Знаменске, сроки сдачи которой постоянно сдвигались, составляет почти 80%, сообщил на брифинге журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Полумордвинов.

Как сообщал ТАСС, трехэтажный 24-квартирный жилой дом в Знаменске стоимостью 24 млн рублей начали строить в 2014 году со сроками сдачи в ноябре 2019 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за недостройки объекта и срыва госпрограммы по расселению детей-сирот. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время рабочей поездки в ЗАТО Знаменск заявил, что сдача дома в эксплуатацию состоится до конца 2021 года.

"Вчера сотрудники выезжали на место для проверки актов выполненных работ. Сегодня мы говорим, что почти уже 80% мы видим по актам выполненных работ и физического выполнения. <…> Коробка готова, кровельные работы завершены, идет полным ходом отделка, благоустройство", - сообщил Полумордвинов на брифинге.

Министр также отметил, что при строительстве объекта существуют определенные сложности, связанные с тем, что ЗАТО Знаменск - это закрытое территориальное образование и есть проблемы в подвозе строительных материалов и привлечению трудовых ресурсов.

"В мае этого года мы сдали дом для детей-сирот в поселке Володарский. <…> В застройке находятся еще три дома для детей-сирот. После открытия финансирования летом этого года дом в Красных Баррикадах достроен, там ведется юридическое оформление всех документов для разрешения на ввод <…>. Дом в селе Никольском готов на 95%, осталось там благоустройство. <…> Очень надеемся, что в этом году объект благоустроим и сдадим. И третий дом в Знаменске <…>. Задача наша - завершить его в целом до декабря", - сказал Полумордвинов.

По данным областных властей, право на получения жилья в Астраханской области имеют 2 768 детей-сирот. В 2021 году власти региона сдали в эксплуатацию трёхэтажный 36-квартирный дом для этой категории населения в поселке Володарский Володарского района. Согласно показателям до конца года необходимо обеспечить жильем еще 176 детей-сирот за счет постройки трех 24-квартирных домов в селах Никольское и Красных Баррикадах и ЗАТО Знаменск, а также покупки 104 квартир на рынке вторичного жилья. Как отметили в министерстве социального развития и труда региона, данные закупки уже произведены, сейчас идет процесс распределения квартир.