Одиноких пенсионеров с низким уровнем доходов обеспечат продуктами на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья утвердили введение в регионе дополнительной меры социальной поддержки. Одиноким пенсионерам с низким уровнем доходов за счет краевого бюджета предоставят бесплатные продуктовые наборы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого парламента.

"Согласно законопроекту отдельным категориям граждан будут предоставляться бесплатные продуктовые наборы. На первом этапе планируется обеспечить наборами около 60 тыс. одиноко проживающих пенсионеров с низким уровнем доходов", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предоставлять продуктовые наборы жителям края будут за счет средств регионального бюджета.

"Такой механизм поддержки жителей в крае уже использовался в 2020 году. Тогда мы увидели, что эта мера востребована у людей. Я уверен, что и сейчас решение, которое мы приняли, поможет нашим землякам в непростое время", - цитирует пресс-служба председателя думы Николая Великданя.

На Ставрополье с начала пандемии выявлено 106 660 случаев коронавируса, выздоровел 81 381 человек. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, действует запрет на проведение массовых мероприятий и работает система регистрации посетителей по QR-кодам в общественных местах.