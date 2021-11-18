Виктор Баранец стал лауреатом премии "За лучшее освещение военной тематики в СМИ"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Лауреатом Общероссийской ежегодной премии имени Виталия Джибути "За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ" в 2020 году стал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", заслуженный журналист России, полковник в отставке Виктор Баранец.

Церемония вручения премии, учрежденной международной информационной группой "Интерфакс" и Министерством обороны РФ, прошла в четверг в Национальном центре управления обороной России в рамках Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС - 2021". Премию лауреату вручили руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков и первый заместитель генерального директора - исполнительный директор информационного агентства "Интерфакс" Георгий Гулиа.

Виктор Баранец после окончания в 1970 году факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища, а впоследствии редакторского отделения Военно-политической академии имени Ленина он проходил службу на Украине, на Дальнем Востоке, в Западной группе Советских войск в Германии. В конце 1986 года был в служебной командировке в Афганистане. В постсоветское время Виктор Баранец также неоднократно оказывался в "горячих точках". Особое место в творческой биографии Виктора Баранца занимает книга "Спецоперация Крым - 2014". В этом издании впервые были раскрыты многие прежде неизвестные факты мирного возвращения Крымского полуострова в состав России, показана роль российских военнослужащих в обеспечении законности и правопорядка, которых после этого начали уважительно называть "вежливые люди".

На протяжении нескольких лет Виктор Баранец входит в Общественные советы при Минобороны РФ и Военно-промышленной комиссии РФ, является членом президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России".

Ранее лауреатами премии стали старший корреспондент ТАСС Александр Коновалов (2012), обозреватель Службы военной информации "Интерфакса" Сергей Бабкин (2013), военный обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер" Олег Фаличев (2014), специальный корреспондент "Российской газеты" Юрий Гаврилов (2015), редактор информационного агентства редакции портала "Рамблер" Сергей Вальченко (2016) и заместитель директора отдела военной информации "Интерфакса" Сергей Бабичев (2017) и корреспондент ТАСС Екатерина Елисеева.