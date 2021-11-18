Культурно-досуговые учреждения построят в трех районах Северной Осетии в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Современные культурно-досуговые учреждения и Центр культурного развития будут построены в трех районах Северной Осетии в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура". В республике также запланирован ремонт и капремонт сельских учреждений культуры, рассказал журналистам врио министра культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов.

"В следующем году мы продолжим реализацию мероприятий национального проекта "Культура" по созданию условий для творческой самореализации граждан и внедрению цифровых ресурсов в сфере культуры. Самыми значимыми станут мероприятия по строительству современных культурно-досуговых учреждений в с. Малгобек Моздокского района и с. Батако Правобережного района, а также по капремонту сельских учреждений культуры в с. Црау Алагирского района, с. Киевское Моздокского района и с. Сунжа Пригородного района", - рассказал врио министра.

В рамках нацпроекта в 2022 году также начнется строительство Центра культурного развития в городе Дигора. Кроме того, будут отремонтированы детские школы искусств в селении Октябрьское и станице Архонская. Еще для двух школ искусств выделят средства на укрепление материально-технической базы, приобретение необходимых музыкальных инструментов, оборудования, учебников и методических пособий. Министерство в следующем году планирует приобрести три автоклуба - это передвижные многофункциональные культурные центры, комплектация которых, как предполагается, позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать досуг в самых отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, продолжится реализация мероприятий по оказанию поддержки трем лучшим сельским учреждения культуры и четырем лучшим работникам сельских учреждений культуры. В следующем году более 200 работников учреждений культуры республики смогут повысить свою квалификацию на базе ведущих творческих вузов страны.

"Работы много, но мы приложим все усилия, чтобы проделать ее качественно и в срок. И, конечно же, будет продолжена работа по решению других задач, которые по тем или иным причинам не вошли в план мероприятий национального проекта "Культура" на 2022 год", - рассказал Кубалов.

О нацпроекте

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.

Модельные библиотеки создаются в регионах страны в рамках нацпроекта "Культура". Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.