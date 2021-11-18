Межрегиональный арктический турмаршрут запустят в 2022 году к 350-летию Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный арктический туристский маршрут "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого" появится в 2022 году. Его запуск приурочат к 350-летию со дня рождения первого российского императора, сообщили в четверг в комитете Санкт Петербурга по делам Арктики.

"Маршрут "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого" станет первым в списке туристских межрегиональных арктических экспедиций. Старт маршрута будет приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I, а сама экспедиция с внушительной патриотической составляющей расскажет о становлении российского флота и вкладе народов русского Севера в строительство Осударевой дороги, ставшей прологом Санкт Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут разрабатывался в рамках ведомственного проекта комитета Санкт Петербурга по делам Арктики совместно с организациями Республики Карелия и Архангельской области. Как напомнили в комитете, "Осударева дорога" - сухопутная трасса, проложенная в 1702 году по приказу Петра I от пристани Нюхча на Белом море к Повенцу на Онежском озере. Общая длина дороги - 185,5 км, в ее строительстве задействовали более 5 тыс. крестьян из Архангельской, Олонецкой и Новгородской губерний.

"В среднесрочной перспективе планируется продолжить разработку арктических маршрутов по Санкт Петербургу, посвященных регионам Арктической зоны Российской Федерации, а также запустить виртуальный маршрут по Северной столице", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Елены Асеевой.

Ранее в городе представили цикл турмаршрутов "Арктический Петербург", состоящий из пяти частей-экспедиций. Первая была связана с покорением Арктики, вторая рассказывала о Великой Отечественной войне в северных широтах, третья - об исследователях. В ходе четвертой можно узнать о верфях Петербурга, где строятся и проектируются суда ледового класса; пятая посвящена Кронштадту как колыбели арктических экспедиций. Как сообщали в Смольном, с 2022 года эти экскурсии станут регулярными и будут доступными всем жителям и гостям Петербурга.