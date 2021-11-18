Число инфекционных коек в Пензенской области сократили на 17% за неделю

ПЕНЗА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество коек инфекционного профиля, развернутых в медучреждениях Пензенской области, сократили за неделю на 17%, до 3 754. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона в четверг.

"По данным на 18 ноября, развернуто 3 754 инфекционные койки", - отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что на 10 ноября в регионе действовали около 4,4 тыс. инфекционных коек.

Сокращение числа инфекционных коек началось после завершения периода нерабочих дней, который продлился в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, за этот период удалось разорвать эпидемиологические цепочки распространения коронавирусной инфекции, ежесуточная нагрузка на службу скорой помощи снизилась почти на четверть. По данным властей, за последнюю неделю произошел резкий рост числа выздоровевших в сутки - если 10 ноября их было 37, то 18 ноября - уже около 200.

По данным властей региона, почти 2,5 тыс. коек подключили к медицинскому кислороду, который требуется для терапии пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарах. "Мы укрепляем материально-техническую базу стационаров, работающих с коронавирусными пациентами. На приобретение специальной кислородно-дыхательной аппаратуры из областного бюджета выделено порядка 50 млн рублей", - цитирует пресс-центра губернатора и правительства Пензенской области главу региона Олега Мельниченко.

Выделенные средства направили на приобретение кислородных концентраторов. Из запланированных 600 концентраторов 400 уже поступили в больницы региона. Кроме того, власти Пензенской области планируют открыть до конца года четыре кислородных станции, что позволит практически полностью закрыть потребность региона в медицинском кислороде.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтвердилось свыше 87 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией (при общем населении региона 1,2 млн человек), 60 154 пациента выздоровели, 3 969 человек умерли.