Пандемия привела к росту числа индивидуальных туристов в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Количество индивидуальных туристов, прибывающих в Ярославскую область, заметно увеличилось в период пандемии коронавируса, организованный туризм становится все менее востребованным. Об этом сообщил ТАСС в четверг на площадке форума "Большое Золотое кольцо" в Ярославле и.о. директора департамента туризма региона Владимир Лысенко.

"Пандемия внесла правки в структуру потока - организованный туризм у нас свелся практически к нулю. Он немного возрождается, когда есть снятие ограничений. Но в целом тенденция сказывается в пользу индивидуальных туристов - сегодня, несмотря на пандемию, мы видим динамику увеличения индивидуального потока", - сказал Лысенко.

По его словам, важно заинтересовать индивидуальных туристов, стимулировать их приехать в регион еще раз. "По показателям этот год гораздо лучше, чем 2020-й. Наша заслуга в том, что гости к нам возвращаются", - добавил Лысенко.

По данным департамента туризма региона, по итогам девяти месяцев 2021 года количество туристов, остановившихся в гостиницах и иных средствах размещения в Ярославской области, составило около 1,13 млн, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году (650 тыс. человек).

Межрегиональный форум "Большое Золотое кольцо" проходит в Ярославле 18 и 19 ноября. В мероприятии принимают участие представители Федерального агентства по туризму, органов власти регионов, туристического рынка. Цель форума - выработать общий подход к развитию проекта "Большое Золотое кольцо", создать общую программу продвижения, сформировать конкурентный турпродукт с учетом ресурсов территорий.