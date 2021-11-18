Число морских перевозок на Курилы увеличится вдвое

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число морских перевозок на Курильские острова к концу 2021 года увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Доступность Курильских островов сейчас есть. Можно каждый день улететь туда и назад. Кроме того, в этом году вышли на линию два новых грузопассажирских судна "Павел Леонов" и "Адмирал Невельской", они увеличили перевозки на 11 тыс. человек и продолжают увеличивать количество перевозок. В прошлом году морским транспортом мы доставили примерно 9 тыс. человек, к концу этого года будет 20 тыс. человек", - сказал он.

Порядка 90% этого показателя уже достигнуты. Что касается авиасообщения с Курилами, то, по словам губернатора, к концу 2021 года ожидается, что пассажиропоток составит почти 82 тыс. человек. В 2020 году он составил более 64 тыс. человек.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) отмечал, что развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего количества туристов.