В Смоленской области создали первый муниципальный волонтерский ресурсный центр

ТАСС, 18 ноября. Первый в Смоленской области муниципальный волонтерский центр создали на базе железнодорожного техникума в Вязьме, он станет ресурсной площадкой для развития добровольчества в Вяземском и соседних с ним районах. Открытие центра запланировано на декабрь, сообщил в четверг губернатор Алексей Островский на своей странице во "ВКонтакте".

"По моему поручению в декабре будет открыт первый муниципальный Волонтерский центр на базе Вяземского железнодорожного техникума - сейчас здесь завершаются ремонтные работы. Планируем, что центр станет опорной ресурсной площадкой для добровольцев из Вязьмы и близлежащих районов", - сообщил Островский.

По его словам, поддержка и развитие добровольчества особенно актуальны для региона в период пандемии коронавируса. "Неравнодушные граждане самых разных возрастов и социального статуса помогают пожилым людям и тем, кто находится в группах риска, - обеспечивают доставку продуктов и лекарств, оплачивают услуги ЖКХ, оказывают иную помощь. Десятки студентов-медиков и ординаторов работают в "красных зонах" инфекционных госпиталей, регистратурах поликлиник, помогают в проведении вакцинации, проводят термометрию при входе в здания медучреждений", - отметил Островский.

В Смоленской области зарегистрировали суммарно 19 тыс. волонтеров и 350 организаторов добровольческой деятельности. С 2019 года действует Региональный ресурсный центр поддержки волонтерства, который является информационной и научно-методической площадкой. В 2020 году на базе Смоленского медицинского университета открыли Центр медицинского добровольчества "Медволна", который является в регионе центральным штабом акции взаимопомощи "Мы вместе".