Выставка о судьбах советских полководцев открылась в Центральном музее ВС РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Открывшаяся в Москве выставка о судьбах полководцев Великой Отечественной войны воссоздает яркий и живой образ этих людей и имеет особое значение для подрастающего поколения. Об этом заявил заместитель председателя правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев.

Церемония открытия выставки "Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Подвиг и память. К 80-летию Московской битвы" прошла в четверг в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

"Очень важно, что молодое поколение увидит те экспонаты, те документы, которые позволяют создать яркий и очень содержательный образ тех людей, которых можно брать в пример в своем служении Отечеству", - сказал Гагкуев, выступая на торжественной церемонии.

Он отметил, что экспозиция направлена, прежде всего, "на сохранение и популяризацию тех документов, тех знаний, тех свидетельств, которые сохранились благодаря потомкам наших великих полководцев". "Конечно же, сложно переоценить их роль в сохранении в памяти, в нашем понимании тех событий, которые происходили в обороне Москвы", - добавил Гагкуев.

Как пояснил директор Центрального музея ВС РФ Александр Никонов, уникальность выставки заключается в том, что в ней, помимо редко выставляемых музейных экспонатов, впервые представлены многие личные вещи из частных коллекций и семейных архивов родственников полководцев Великой Отечественной войны. Так, посетители увидят личные вещи, оружие, награды, фото и документы маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Родиона Малиновского, Леонида Говорова и других советских военачальников.

По данным организаторов, впервые экспонируются рукопись книги Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова "Мозг армии" и его фотографии времен Первой мировой войны, реликвии легендарного кавалерийского командира генерала армии Иссы Плиева, личные вещи и награды командарма Михаила Ефремова, героически погибшего в боях под Вязьмой, раритеты из семейного архива генерала Леонида Сандалова. Также большая коллекция личных вещей передана родными главного маршала авиации Александра Голованова. Выставка является совместным проектом музея и Фонда "Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса (1916-1918)".