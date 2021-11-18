Улицу в Грозном назовут именем Евгения Зиничева

ГРОЗНЫЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Улицу в Грозном назовут именем главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице ВКонтакте по итогам встречи с заместителем главы МЧС России Андреем Гуровичем.

"Он прибыл в Грозный с почетной миссией - привез указ врио министра МЧС России Александра Чуприяна о назначении Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике. От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в Грозном имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС России Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение", - написал Кадыров.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет. Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.