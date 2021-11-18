В Новосибирске разработали проект по сбору вторсырья, снижающий объем мусора на 10%

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Новосибирская некоммерческая организация "Неизвестные люди" представила на форуме молодых лидеров "Россия - Центрально-Азиатский регион", который проходит в Омске, международный проект, направленный на экологическое воспитание детей и увеличения доли раздельного сбора мусора. Проект уже опробовали в Оби, где общественникам удалось за счет сбора школьниками вторсырья снизить объем твердых бытовых отходов на 10%.

"Наш проект международный, он создан командой из России, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Он направлен на экологическое воспитание подрастающего поколения. Целевая аудитория - школьники 10-14 лет, для которых проходят мастер-классы, они знакомятся с экологической повесткой и собирают три вида вторсырья: макулатура, пластик и железо. Мы уже реализуем этот проект в Новосибирской области и получили первые положительные результаты", - сказал на презентации представитель организации.

Директор НКО "Неизвестные люди" Артур Минзар пояснил ТАСС, что проект реализуется с лета в Оби, где проживает около 30 тыс. человек. "Мы мониторим ситуацию в масштабах города и заметили, что объем мусора в баках для бытовых отходов уменьшился на 10% - это хороший результат, - рассказал Минзар. - Мы считаем, что проект имеет большую перспективу в масштабах не только России, но и ближайших к нам государств Центральной Азии".

По его словам, дети этого возраста очень активно вовлекаются в подобную деятельность и с интересом вникают в экологическую повестку. Для поощрения сбора мусора организовывается конкурс, за сдачу вторсырья им начисляются баллы. Победители конкурса получат путевку в оздоровительный лагерь.

Форум молодых лидеров "Россия - Центрально-Азиатский регион", на котором собрались более ста представителей 11 регионов России и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, проходит в Омске до 19 ноября. Основная повестка мероприятия - помощь молодежи в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями и вопросы экологии. Организаторы форума - Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Омской области, Омский государственный технический университет и проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия - Центрально-Азиатский регион".