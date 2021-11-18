Россия поставила Кубе по программе ООН более 670 тонн подсолнечного масла

ГАВАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Прием груза с российской помощью в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) под эгидой ООН состоялся в четверг в кубинской столице. На церемонии присутствовали посол РФ в Гаване Андрей Гуськов, представитель ВПП на острове Паоло Маттеи и кубинские официальные лица.

Россия выделила карибской республике более 670 тонн подсолнечного масла на сумму около $3 млн. Оно будет распределено бесплатно среди граждан страны.

"Доставленная сегодня продовольственная помощь является отражением искренней дружбы и давних отношений в духе солидарности, которые объединяют Россию и Кубу. Эта поддержка дружественного кубинского народа очень важна как в условиях пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, так и в условиях усугубляющегося беспрецедентного ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против острова", - сказал посол.

Он отметил, что 516 тонн подсолнечного масла поставлено в Гавану, а еще 157 тонн - в восточную провинцию Сантьяго-де-Куба.

С 2018 года общая сумма пожертвований России Кубе в рамках ВПП превысила $11 млн. Часть этих средств была выделена на поддержку системы школьного питания на период 2020-2024 годов.