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Более 120 детсадов построили на Кубани с 2015 года

До конца года в регионе построят еще 13 детских садов

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Более 120 детских садов построили в Краснодарском крае за последние шесть лет. Об этом в своем Instagram сообщила в четверг вице-губернатор региона Анна Минькова.

"В целом с 2015 по 2020 год нам удалось построить 125 детских садов и больше сотни капитально отремонтировать", - написала она.

Минькова уточнила, что до конца 2021 года в регионе построят еще 13 таких объектов, шесть из которых в Краснодаре.

На Кубани в последние 10 лет отмечается большой рост миграции. Люди переезжают в Краснодарский край из других регионов России. В связи с этим в ряде городов Кубани отмечается нехватка социальных объектов, а также дефицит мест в школах и детских садах.

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