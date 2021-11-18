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В некоторых районах Москвы наблюдается снежная метель

Как утверждают синоптики, за ночь прирост снега составит порядка 1 см

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первая в этом году небольшая снежная метель наблюдается в некоторых московских районах. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В некоторых районах города первая в этом году небольшая снежная метель", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в столице за ночь временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха будет находиться в пределах от -1°C до +1°C.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог - мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости проведем их обработку", - добавляется в публикации.

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