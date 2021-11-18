Власти Дрездена не хотят отменять старейший рождественский рынок из-за пандемии

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Дрездена (федеральная земля Саксония) не планируют отменять старейший рождественский рынок "Штрицельмаркт", открытие которого намечено на следующий понедельник, даже на фоне стремительного ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщил глава Дрезденского управления экономического развития Роберт Франке.

"Мы очень серьезно относимся к пандемии и, приложив немало усилий, разработали и создали [концепцию] рынка, которая, несмотря на обязательные ограничения, по-прежнему позволяет посетителям и продавцам почувствовать [атмосферу] традиционного базара "Штрицельмаркт", - приводит слова Франке агентство DPA. При этом он уточнил, что в текущем году количество торговых палаток будет сокращено на 20%. В то же время подчеркивается, что некоторые развлечения, включая рождественскую пекарню, будут отменены.

Вместе с тем указывается, что в пятницу региональные власти намерены принять новое распоряжение, касающееся защиты населения от коронавируса, которое будет действовать с понедельника по 20 декабря. В соответствии с ним проведение рождественских ярмарок допускается, однако в точках питания необходимо соблюдение так называемого правила 2G, согласно которому посещать общественные места могут лишь привитые и переболевшие.

"Штрицельмаркт" считается старейшим зарегистрированным рождественским рынком в Германии. Под этим названием и в статусе предпраздничной ярмарки он упоминается впервые в 1434 году. В последние годы его посещали около 2 млн человек. В прошлом году "Штрицельмаркт" был отменен из-за пандемии коронавируса.

Посещение рождественских ярмарок всегда было обязательным пунктом предпраздничной программы жителей Германии, эта традиция уходит корнями в глубь веков. Рождество является в ФРГ самым любимым праздником и главным поводом для встречи с родственниками. Около 80% граждан страны этот праздник встречают в кругу семьи.

По данным Института имени Роберта Коха, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд зафиксирован 17 ноября, когда за сутки было выявлено 52 826 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 195 321 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 264 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 98 538. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 336,9.