Экотуризм и оздоровительные туры стали популярны у россиян в период пандемии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Активный экологический туризм, а также оздоровительные туры стали наиболее востребованы у россиян в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова на форуме "Большое Золотое кольцо" в Ярославле.

"Стоит отметить активные экологические виды туризма, пандемия многих подстегнула в поисках вариантов отдыха с ориентацией на природу, с внедрениями трековых маршрутов, спортивного оборудования в свои путешествия. В то же время дополнительный импульс получили оздоровительные виды отдыха", - сказала Лысенкова.

Она также сообщила, что в 2021 году стало востребовано новое туристическое предложение - железнодорожные круизные маршруты по всей территории России. "Это возможность отдыха в поезде как в поезде-отеле, познавательные маршруты в период продолжительной остановки в дневное время суток", - добавила замглавы ведомства.

По ее словам, в летний сезон были востребованы круизные маршруты по рекам, тематические программы, в том числе для молодежи. Лысенкова отметила, что ранее популярные культурно-познавательные маршруты сейчас пополняются, "переупаковываются", появляются новые музейные пространства, интерактивные площадки.

Межрегиональный форум "Большое Золотое кольцо" проходит в Ярославле 18 и 19 ноября. В мероприятии принимают участие представители Федерального агентства по туризму, органов власти регионов, туристического рынка. Цель форума - выработать общий подход к развитию проекта "Большое Золотое кольцо", создать общую программу продвижения, сформировать конкурентный турпродукт с учетом ресурсов территорий.