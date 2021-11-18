Около 100 центров "Точка роста" создадут в Кабардино-Балкарии за три года

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Около 100 образовательных центров "Точка роста" создадут в Кабардино-Балкарии в 2022-2024 годах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии в 2022-2024 годах запланировано создание 98 центров образования "Точка роста", в следующем году в республике должны заработать 37. В 2021 году количество обучающихся в центрах "Точка роста" превысило 32 тыс. детей. Региональная сеть уже охватывает 107 общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центры образования "Точка роста" создаются в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", который включает мероприятия по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

В центрах работают кружки по художественному, техническому и социально-гуманитарному направлениям.