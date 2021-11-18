Школьник из Новороссийска победил на всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Победителем всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, которую организовало Минпросвещения впервые, стал девятиклассник из Краснодарского края Семен Комаров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Завершилась всероссийская олимпиада школьников по искусственному интеллекту, впервые организованная Минпросвещения России. В заключительном этапе состязания приняли участие 50 школьников из 19 регионов России. Победителем всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту стал Семен Комаров, ученик девятого класса гимназии №5 муниципального образования город Новороссийск (Краснодарский край)", - говорится в сообщении.

Второе место занял ученик 10-го класса гимназии №6 из Мурома (Владимирская область) Алексей Зайцев, третье - ученик девятого класса Кировского физико-математического лицея (Кировская область) Илья Катаев. Церемония награждения состоится 7 декабря, трансляцию можно будет посмотреть на сайте олимпиады

В финале участникам нужно было решить две задачи, связанные с компьютерной обработкой текстов и анализом изображений. Школьникам требовалось создать алгоритм на основе зрительских отзывов о кинофильмах, с помощью которого можно провести анализ тональности высказывания. Вторая задача заключалась в создании алгоритма анализа изображений.

Заявки на участие в олимпиаде подали более 10 тыс. учеников 8-11-х классов из почти двух тысяч школ 77 регионов России, участниками основного этапа состязаний стали 1 720 учащихся. Победители получат дипломы и призы.

Олимпиада проводится Минпросвещения в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика" в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение олимпиады обеспечивает Институт стратегии развития образования Российской академии образования.