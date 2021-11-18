Словения возобновит выдачу туристических виз россиянам с 19 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Словения возобновит выдачу виз всех типов гражданам Российской Федерации с 19 ноября, говорится в сообщении на сайте посольства Словении в Москве.

"С 19 ноября 2021 года посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подать документы можно только через визовый центр VFS Global. Для въезда в страну без помещения на карантин, говорится на сайте правительства Словении, необходимо предоставить одну из указанных ниже справок. Принимается отрицательный ПЦР-тест, если с момента взятия анализа прошло не более 72 часов или отрицательный экспресс-тест на антиген, с момента проведения которого прошло не более 48 часов. Также принимается справка о перенесенном заболевании, цифровой сертификат EU DCC с QR-кодом. Въезжающие в страну также могут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, в том числе признаваемым Словенией "Спутником V".

Тест ПЦР считается действительным, если он проводится в государстве - члене ЕС, стране Шенгенской зоны, Австралии, Боснии и Герцеговине, Израиле, Турции, Канаде, Новой Зеландии, России, Сербии, Великобритании или США. Документ должен быть на английском языке и содержать паспортные данные, информацию о проведении теста и его происхождении, данные об организации, выдавшей сертификат, QR-код, совместимый с Европейской цифровой системой ковид-сертификатов.

Иностранцы, въезжающие в страну, но не выполнившие требования, должны будут представить доказательства наличия места для пребывания на изоляции в течение 10 дней. С пятого дня карантина возможно его досрочное прекращение.