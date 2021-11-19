Минобороны опубликовало архивные материалы о разгроме немцев под Сталинградом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобороны России в рамках своего нового мультимедийного проекта "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны" опубликовало редкие архивные материалы об окружении и капитуляции немецких войск под Сталинградом.

"В нем [в мультимедийном проекте] представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, раскрывающие завершающий эпизод Сталинградской битвы - разгром немецко-фашистской группировки и пленение командующего генерал-фельдмаршала Паулюса", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках проекта впервые в широком доступе представлен текст ультиматума командующему немецкой группировкой за подписью представителя Ставки Верховного главного командования генерал-полковника артиллерии Николая Воронова и командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского.

"Помимо отчетов, донесений, различных сообщений в разделе опубликованы уникальные фотографии времен войны из журнала боевых действий Донского фронта", - сообщили в Минобороны РФ.

Особый приказ фюрера

Как следует из опубликованных документов, немецкое командование, даже оказавшись в безвыходной ситуации, делало все, чтобы затянуть и отсрочить капитуляцию, что в свою очередь привело к огромным и бессмысленным человеческим жертвам.

"Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров, а также строжайше вменить в обязанность всем офицерам и солдатам безусловное выполнение особого приказа фюрера", - говорится в одной из опубликованных немецких радиограмм.

По предоставленным документам, нацистское руководство шло даже на угрозы, связанные с судьбой родственников немецких солдат и офицеров. "Кто сдается в плен, тот никогда больше не увидит своих близких", - говорится в другом перехваченном немецком радиодонесении.

В результате вновь и вновь переговоры о капитуляции заканчивались неудачно. Немецкие командиры не решались даже передать ультиматум своему начальству. "Мой начальник приказал мне вас дальше не сопровождать, пакета не принимать, а придерживаясь международных правил, проводить обратно, возвратить оружие и обеспечить безопасность возвращения к своим войскам", - приводятся в сообщении члена парламентерской группы старшего инструктора 7-го отдела политуправления Донского фронта капитана Николая Дятленко слова одного из немецких офицеров во время одной из попыток передачи ультиматума.

Отчаяние фельдмаршала Паулюса

Также интересной подробностью, отмеченной в опубликованных материалах, являются обстоятельства того, что в итоге заставило окруженных немцев и, в частности, командующего 6-й армии генерал-фельдмаршала фон Паулюса признать свое поражение и сложить оружие.

"30 января 1943 года на весь личный состав и особенно на самого генерал-фельдмаршала Паулюса произвело удручающее впечатление то обстоятельство, что по радио выступили Геринг и Геббельс, которые ни словом не обмолвились о войсках, находящихся в Сталинграде", - приводится в одном из опубликованных документов разговор между советским подполковником Мутовиным и немецким генерал-майором Роске в котором они обсуждают причины принятия Паулюсом капитуляции.

Именно то, что нацистское руководство решило замолчать факт провала под Сталинградом, больше всего подорвало решимость немецких войск к дальнейшему сопротивлению.

"Теперь, когда прошел месяц с момента завершения окружения, и надежда на помощь рушится, солдатские массы начинают осознавать свое безвыходное положение. Это находит свое выражение в увеличении количества пленных и в добровольном переходе на нашу сторону немецких солдат и унтер-офицеров небольшими группами, чего ранее не отмечалось", - говорится в одном из опубликованных отчетов командования советских войск.

Операция "Уран"

Операция по окружению и уничтожению немецкой группировки под Сталинградом получила название "Уран" и началась 19 ноября 1942 года, а уже 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен были взяты более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующий немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс со всем своим штабом.

По данным Минобороны РФ, общие потери гитлеровцев составили около 1,5 млн человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Благодаря этой победе советских войск, под Сталинградом было уничтожено около четверти всех фашистских сил, действующих на советско-германском фронте.

По заявлению Минобороны России, именно после Сталинградской битвы внешнеполитические позиции нацистов были поколеблены, Япония окончательно отказалась от планов войны с СССР, а Турция, несмотря на воздействие со стороны Германии, сохранила нейтралитет.