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Эксперт: иностранные вакцины от ковида не будут востребованы в РФ, даже если их разрешат

При этом гендиректор ДНКОМ признал, что есть люди, которые готовы прививаться, но не хотят использовать "Спутник V", а ждут допуска в Россию иностранных препаратов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Иностранные вакцины от коронавируса в случае допуска их в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить круг тех, кто сможет их себе позволить. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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"Действительно, есть люди, которые готовы прививаться, но не хотят использовать "Спутник V", а ждут допуска в Россию иностранных вакцин. Но государству нет смысла субсидировать иностранных производителей, которые конкурируют с отечественными. Поэтому зарубежные вакцины в России могут быть доступны только в частной медицине. При этом они и сами недешевые, и нужно еще учитывать сложности с транспортировкой в РФ. Если иностранные вакцины будут допущены, то это затронет только небольшую долю обеспеченных жителей мегаполисов - Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников. С точки зрения популяции их число будет настолько мизерно, что глобальной роли не сыграет", - отметил эксперт.

Исаев также предположил, что когда Всемирная организация здравоохранения и западные страны признают хотя бы "Спутник V", тогда "и наше государство совершит шаги во встречном направлении".

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н". Также на этапе регистрации находится подростковая вакцина от ковида, разработанная Центром им. Гамалеи.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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