На Украине рассказали, что смертность в стране превышает прошлогодний уровень на 14,3%

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Число умерших на Украине с начала 2021 года составило 487 855, что на 14,3% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила в четверг Государственная служба статистики (Госстат).

"Смертность в сентябре составила 48 425 человек, что на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 года. С начала 2021 года умерли 487 855 человек, что на 14,3% больше, чем в 2020 году", - отмечается в сообщении.

По данным Госстата, число новорожденных на Украине в сентябре 2021 года сократилось на 10,8% по сравнению с сентябрем 2020 года, до 24 557, а всего за девять месяцев этот показатель снизился на 6,9%, до 205 385.

В целом население Украины, отмечает Госстат, по состоянию на 1 октября 2021 года составило 41 млн 319,8 тыс. человек, что на 383 489, или на 0,9%, меньше, чем годом ранее.