Власти Мордовии планируют развивать промышленный туризм на ведущих предприятиях республики

СИРИУС /Федеральная территория/, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют организовывать экскурсии для школьников и студентов, бизнес-делегаций и гостей региона на ведущие предприятия республики. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игорь Губайдуллин в кулуарах международного форума "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями".

"Глава республики поставил задачу [приглашать] бизнес-партнеров для посещения Мордовии, проведения мероприятий в Мордовии, чтобы повысить узнаваемость [региона]. По линии Минпрома мы провели несколько крупных мероприятий, практически еженедельно к нами приезжают делегации из-за рубежа, коллеги из регионов России. Также мы планируем водить школьников, студентов вузов, средних специальных учебных заведений на предприятия. Несколько предприятий уже готовы принимать детей, и мы хотели начать в этом году, но пока смотрим на ситуацию с коронавирусной инфекцией, не хотелось бы, чтобы дети и студенты подверглись какому-то риску", - сказал Губайдуллин.

Он отметил, что на сегодня гостей часто принимают такие предприятия, как первый в России завод по производству оптоволокна - "Оптиковолоконные системы", завод "Биохимик" (ГК "Промомед"), где разработали препарат от коронавируса "Арепливир", сталелитейное предприятие "ВКМ-Сталь" и другие.

"Завод "Оптиковолоконные системы" - единственный в стране, он выстроен по мировым стандартам, и сам процесс вытяжки [оптоволокна] интересный. На литейных предприятиях всегда интересно посмотреть, как льется жидкий металл, это даже визуально красиво. На "Рузхиммаше" свой отличный образовательный центр, они внедряют дополненную реальность - сварщики учатся в VR-очках, и это надо показывать ребятам, которые учатся рабочим профессиям", - отметил министр.

По данным правительства Мордовии, в республике сосредоточены мощности по производству волоконной оптики и оптоэлектроники, светотехнического оборудования, строительных материалов, фармацевтики, вагоностроения, а также пищевой промышленности. Действуют несколько сформированных производственных кластеров.