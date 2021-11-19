Мигрантов обяжут представлять в МВД справки об отсутствии ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней, могут обязать с 29 декабря представлять в МВД медицинские документы об отсутствии у них наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Об этом следует из подготовленного МВД РФ проекта приказа, с которым ознакомился ТАСС.

"Утвердить порядок представления иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, в территориальный орган МВД РФ <...> медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <...> и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", - говорится в документе. При этом отмечается, что "настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года".

Как следует из документа, представить медицинские документы в МВД иностранцы должны в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования. В случае, если иностранный гражданин не достиг 18 лет или признан судом недееспособным, документы может представить один из его родителей, опекунов или попечителей.

"Медицинские документы могут быть представлены по месту пребывания иностранного гражданина на бумажном носителе - непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, либо в предприятие или уполномоченную организацию, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в территориальный орган МВД России", - отмечается в проекте приказа.

В том случае, если документы составлены на иностранном языке, то они подлежат переводу на русский язык, верность которого должна быть нотариально засвидетельствована. Уполномоченное лицо при приеме должно проверить полное соответствии документов установленным нормам, после чего выдать справку об их получении. При этом, если мигрант подает медицинские документы в электронном виде, то ему направляется электронное сообщение об их приеме не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения. В последующем сведения о получении медицинских документов вносятся в информационную систему МВД России, предназначенную для предоставления государственных услуг, в течение трех рабочих дней с даты их получения.