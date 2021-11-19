Фестиваль "Берингия" стартует на Камчатке с 19 февраля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Даты проведения зимнего фестиваля, посвященного традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия", определены на Камчатке. Мероприятия стартуют с 19 февраля 2022 года и продлятся до начала марта, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Сегодня провели первый оргкомитет "Берингии-2022". Определены даты основных мероприятий зимнего фестиваля: 19 февраля - "Елизовский спринт" в Долине уюта, 19-23 февраля - Краевая гонка "Avacha RACE", маршрут вокруг "домашних" вулканов, 23 февраля - "Снежный путь", 26-27 февраля - детская гонка "Дюлин" и Первенство ДФО по ездовым дисциплинам, 6 марта - старт основной гонки в Эссо", - написал губернатор.

"Берингия" в 2022 году будет финишировать в селе Оссора.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная в стране гонка на собачьих упряжках. Каюры со своими собаками проходят около 1 000 км по тундре, победители получают крупные денежные призы.