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Власти материкового Китая разрешат въезд жителям Гонконга с начала декабря

На первом этапе будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 ноября. /ТАСС/. Власти материкового Китая начнут постепенно открывать границу с Гонконгом уже с первой недели декабря - раньше, чем планировалось. Об этом сообщила в пятницу газета "Саут Чайна морнинг пост".

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По ее данным, на первом этапе будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день.

Источники газеты пояснили, что изначально открытие границы планировалось на 17 декабря, однако консультации сторон активизировались после получения поддержки в этом вопросе со стороны высшего руководства КНР.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам неоднократно заявляла, что открытие границы с материковой частью Китая является ее главным приоритетом. Она рассчитывает, что к февралю поездки приобретут более широкий размах, что позволит организовывать массовые мероприятия. Полномасштабное открытие сухопутной границы между Гонконгом и соседней провинцией Гуандун для бескарантинных поездок ожидается не позднее июня 2022 года.

В последние месяцы в специальном административном районе Гонконг, где от коронавируса полностью вакцинировано 66,7% населения, выявлялись лишь завозные случаи заражения. Несмотря на это, власти КНР не спешили смягчать строгие карантинные меры на границе, которая фактически остается закрытой с начала пандемии.

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Китай
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