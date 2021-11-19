Власти материкового Китая разрешат въезд жителям Гонконга с начала декабря

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 ноября. /ТАСС/. Власти материкового Китая начнут постепенно открывать границу с Гонконгом уже с первой недели декабря - раньше, чем планировалось. Об этом сообщила в пятницу газета "Саут Чайна морнинг пост" .

По ее данным, на первом этапе будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день.

Источники газеты пояснили, что изначально открытие границы планировалось на 17 декабря, однако консультации сторон активизировались после получения поддержки в этом вопросе со стороны высшего руководства КНР.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам неоднократно заявляла, что открытие границы с материковой частью Китая является ее главным приоритетом. Она рассчитывает, что к февралю поездки приобретут более широкий размах, что позволит организовывать массовые мероприятия. Полномасштабное открытие сухопутной границы между Гонконгом и соседней провинцией Гуандун для бескарантинных поездок ожидается не позднее июня 2022 года.

В последние месяцы в специальном административном районе Гонконг, где от коронавируса полностью вакцинировано 66,7% населения, выявлялись лишь завозные случаи заражения. Несмотря на это, власти КНР не спешили смягчать строгие карантинные меры на границе, которая фактически остается закрытой с начала пандемии.