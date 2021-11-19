Черепахи угрожают безопасности самолетов в токийском аэропорту

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация токийского международного аэропорта Нарита предупредила о том, что безопасности находящихся на его территории самолетов начали угрожать черепахи. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Рептилии были обнаружены в небольшом пруду, расположенном вблизи одной из взлетно-посадочных полос. В сентябре на ней заметили черепаху, в связи с чем администрация воздушной гавани была вынуждена временно закрыть эту полосу для самолетов. По мнению специалистов, животное с твердым панцирем может засосать в турбину авиалайнера, что приведет к аварии.

В связи с этим администрация Нариты намерена в ближайшее время обсудить с экспертами меры борьбы с неожиданно возникшей угрозой. Так, рассматриваются варианты частичного уничтожения популяции черепах на территории аэропорта и установки заграждений между прудом и взлетно-посадочной полосой.