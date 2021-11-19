Самолеты Минобороны России с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 Минобороны России, участвующие в вывозе из Афганистана граждан РФ и других стран, приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.

"Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - говорится в сообщении. Самолеты доставили граждан РФ, Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана.

"В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что три самолета из России, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, вылетели из Афганистана, на их борту - 205 граждан из пяти стран.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по поручению президента РФ были направлены в четверг в Кабул для эвакуации из Афганистана граждан РФ. Также они доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана.