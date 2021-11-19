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Суд признал виновным директора фирмы-подрядчика на Колыме в мошенничестве с госконтрактом

Подсудимый получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тыс. рублей

ТАСС, 19 ноября. Суд в Магаданской области приговорил директора подрядной организации в поселке Талая к условному сроку за мошенничество при выполнении государственного контракта, сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

"В результате противоправных действий злоумышленник неправомерно получил из местного бюджета свыше 1 млн 200 тыс. рублей. Подсудимый возместил ущерб в полном объеме в период рассмотрения дела судом. За содеянное ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Компания-подрядчик должна была провести реконструкцию систем энергоснабжения в поселке Талая. Для этого был заключен муниципальный контракт. Однако глава компании, пользуясь своим положением, включил в официальные документы фальшивые данные о выполненной работе. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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