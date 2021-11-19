Редкий экземпляр американской конституции продали на аукционе в США за $43 млн

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Один из первых печатных экземпляров Конституции США ушел в четверг с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $43,17 млн.

Шестистраничный документ был принят на конвенте в Филадельфии (штат Пенсильвания) 17 сентября 1787 года. Все 500 копий раздали делегатам того исторического съезда. Проданный сейчас раритет является единственным из полутора десятков уцелевших экземпляров, оставшимся в частной коллекции.

На документе присутствуют небольшие следы от пальцев на первой странице, листы бумаги размером 409 на 255 мм со временем слегка потемнели. Лот будет передан новому владельцу в кейсе, внутри которого также лежит лист с программой торжественного ужина 1 декабря 1989 года в честь Сената Конгресса США, подписанный многими политиками и государственными деятелями, в том числе бывшими президентами Джимми Картером и Биллом Клинтоном.

Изначально эксперты оценивали лот в $15-20 млн, но итоговая цена оказалась выше более чем в два раза. Перед торгами документ выставлялся на всеобщее обозрение в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Далласе (штат Техас).