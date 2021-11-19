Экоактивисты обучили жителей берегов Байкала сортировке мусора

ИРКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Экоактивисты Иркутской области собрали у жителей байкальских поселков более восьми тонн отсортированного мусора в ходе проекта "Экодесант", на который были направлены средства президентского гранта. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель отдела внешних коммуникаций экологической организации "Мой Байкал" Полина Кайзер.

"В этом году мы запустили проект "Экодесант": были в поселках на Байкале, обучали людей раздельному сбору отходов, заодно эти же отходы у них забирали и вывозили [на переработку], чтобы они не отправились на несанкционированные свалки. Вывезли более восьми тонн отходов: пластик, стекло, металл", - рассказала собеседница агентства.

Экоактивисты работали в 14 поселках, расположенных на побережье озера Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия. Их жителям предлагалось начать сортировать и не выбрасывать на общую свалку металл, стекло, макулатуру, пластик. Накопленное раз в два месяца забирали волонтеры и отвозили на переработку в Иркутск, Ангарск и Улан-Удэ. Всего экоактивисты совершили 41 выезд в поселки. По словам Кайзер, проект заинтересовал не только население, но и предпринимателей, которые также обучались раздельному сбору и сдавали вторсырье на переработку.

Организация "Мой Байкал" получила президентский грант в размере 5,2 млн рублей для реализации проекта. Деньги также пошли на другие экологические мероприятия, в частности на проведение акций "Праздник чистоты" по уборке мусора с берегов Байкала. Экоактивисты организации с 2013 года занимаются ликвидацией нелегальных свалок на побережье озера. За это время они вывезли свыше 20 тыс. мешков отходов и ликвидировали восемь свалок. В последние годы они практикуют сортировку собранного мусора и его вывоз на переработку.

В Иркутской области на Байкальской природной территории насчитывается 340 нелегальных свалок на площади 1 246 га. Силами муниципалитетов в 2021 году ликвидировали 22 на площади 4,22 га. В 2022 году планируется убрать 46 свалок, которые занимают территорию в 11,83 га. В октябре пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки на Байкальской природной территории, после чего начнется их ликвидация. В Иркутской области ликвидацией свалок на Байкале сейчас занимаются муниципалитеты и экоактивисты.